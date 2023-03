Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0204 --Jugendlicher rast durch die Stadt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Europaallee Zeit: 29.03.23, 1.20 Uhr

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher entwendete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Hemelingen die Fahrzeugschlüssel eines Autos und flüchtete mit dem Wagen vor der Polizei.

Der in einer Jugendgruppe untergebrachte 15-Jährige entwendete die Schlüssel des Mercedes Vito der Einrichtung und fuhr mit dem Auto davon. Im weiteren Fahrtverlauf entzog er sich der Kontrolle durch die Polizei und raste weiter. Als Einsatzkräfte ihn in einem Feldweg nahe der Europaallee stoppen wollten, fuhr der Jugendliche direkt auf einen Polizisten zu. Dieser gab zwei Warnschüsse in die Luft ab, was den Fahrer aber nicht von der Weiterfahrt abhielt. Im Übergang der Europaallee zur Friedrich-List-Straße kamen dann sowohl der Mercedes als auch der Streifenwagen in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn ab und verunfallten. Die Polizisten blieben unverletzt, der Jugendliche wurde vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen dauern an.

