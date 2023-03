Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0200 --Auseinandersetzung zwischen größerer Gruppe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Johann-Hoppe-Straße Zeit: 27.03.2023, 20:55 Uhr

Am Montagabend kam es zu einer Auseinandersetzung unter Beteiligung von etwa 40 Männern in Blumenthal. Dabei bewarf eine Gruppe Mitlieder einer Familie mit Gegenständen.

Um 20:55 Uhr wurde den Einsatzkräften eine Schlägerei zwischen zwei größeren Gruppen in der Johann-Hoppe-Straße gemeldet. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten mehrere Personen auf der Straße feststellen, eine Auseinandersetzung fand nicht mehr statt. Sie trafen auf einen 30-Jährigen, der angab den Notruf gewählt zu haben, weil er und seine Familie vor seinem Haus zuvor von etwa 40 Männern attackiert wurden. Die Gruppe hätte mit Gegenständen auf sie geworfen und sie beleidigt und bedroht. Sein 56 Jahre alter Vater wurde dabei am Kopf getroffen und musste wegen einer Platzwunde von Rettungskräften behandelt werden. Hintergrund sollte ein Streit in den sozialen Medien gewesen sein. Im Garten des Hauses fanden die Polizisten unter anderem Baseballschläger, Eisenstangen und weitere Schlagwerkzeuge. Die Einsatzkräfte stellten diese sicher und kontrollierten einige Tatverdächtige, die in der Straße unterwegs waren und stellten Personalien fest.

Sie fertigten Strafanzeigen, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Weiterhin führten die Polizisten mehrere Gefährderansprachen durch. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell