POL-HB: Nr.: 0199 --Verletzte bei Supermarktüberfall

Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Schevemoorer Landstraße Zeit: 27.03.2023, 19 Uhr

Ein Räuberduo überfiel am Montagabend einen Discounter im Bremer Stadtteil Osterholz. Zwei Angestellte und ein Kunde leisteten Widerstand und wurden dabei verletzt.

Die jungen Räuber gingen gegen 19 Uhr an der Kasse des Supermarktes in der Schevemoorer Landstraße an einem Kunden vorbei und bedrohten die Kassiererin mit einer Waffe. Als der 55-jährige Verbraucher daraufhin auf das Duo zuging, schlug ihn einer der Männer mit der Pistole nieder. Eine 31 Jahre alte Verkäuferin wollte zur Hilfe eilen und erhielt ebenfalls Schläge mit der Waffe auf den Kopf. Nachdem die ebenfalls 31-jährige Kassiererin, der Aufforderung, die Lade zu öffnen, nicht nachkam, drangen die Räuber in die Kabine ein, schlugen sie und schnappten sich das Geld. Anschließend flüchteten sie. Der Kunde und die Verkäuferin mussten mit Kopfplatzwunden zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Kassiererin wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Die Räuber wurden als etwa 18 Jahre alt, mit dunklem Teint beschrieben. Während des Überfalls trugen sie blaue OP-Masken, dunkle Caps und ein weißes und ein blaues Hoodie. Beide hatten blaue Hosen und helle Schuhe an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Das Verhalten der Angestellten und des Kunden war sehr couragiert. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Gehen Sie kein Risiko ein und bringen Sie sich und andere nicht in Lebensgefahr. Gefordert ist kein Heldentum. Prägen Sie sich Tätermerkmale und Fluchtrichtungen ein und rufen Sie die 110.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell