POL-NB: Hinweis führt die Polizei in einer Wohung in Neubrandenburg zur Auffindung und Sicherstellung von Betäubungsmittel

Greifswald (LK V-G) (ots) - Am 23.02.2023, gegen 18:48 Uhr, wurde der Polizei in Greifswald bekannt, dass es am Büro der regionalen Geschäfststelle der SPD zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti gekommen sein soll. Nach derzeitigem Erkennrnisstand haben unbekannte Täter am 23.02.2023 in der Zeit von 11:45 Uhr bis 16:15 Uhr drei Fensterscheiben und ein Werbeschild ...

mehr