Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeikommissariat Jever vom 23.- 25.12.2022

Wilhelmshaven (ots)

-Einbruch und diverse Sachbeschädigungen in Schortens-

Am 24.12.2022, gegen 00:30 Uhr, kam es in Schortens zu einem Einbruch in ein Geschäft für Bücher und Bürobedarf in der Menkestraße. Hierbei verursachten die Täter erheblichen Schaden an der Eingangstür des Geschäftes. Zeugen konnten zudem beobachten, wie die Täter ihr Diebesgut, einen Tresor, mit einem Rollwagen abtransportieren und anschließend unerkannt flüchten konnten. Gelohnt haben dürfte sich die Tat für die Täter nicht: Der Tresor enthielt keinerlei Einnahmen oder sonstige Wertgegenstände.

Ebenfalls kam es in den frühen Morgenstunden des 24.12.2022 zu diversen Sachbeschädigungen im Papenmoorlandsweg, in Schortens. Nachdem man in der Nacht diverse Stimmen und Gepolter vernommen hatte, wurden an insgesamt sieben Tatorten zerstörte Zäune, Lampen und sonstiges Garteninventar festgestellt.

-Versuchter Einbruch in Hooksiel-

In Wangerland, OT Hooksiel, kam es in der Nacht vom 23.12. auf den 24.12.2022 zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei an der Bäderstraße. Nachdem die Täter erhebliche Beschädigungen am Türschloss verursachten, jedoch schlussendlich nicht in das Objekt eindringen konnten, entfernten sie sich auch hier unerkannt vom Tatort.

-Gasgeruch durch defekte Heizung-

Im Saterländer Weg in Jever wurden Feuerwehr und Polizei hinzugezogen, nachdem Hausbewohner auf Gasgeruch im Haus aufmerksam geworden waren. Nach ausführlicher Erkundung des betroffenen Gebäudes konnte eine falsche Einstellung einer alten Heizungsanlage als Ursache ausgemacht werden. Eine Gefahr bestand indes nicht, da der wahrgenommene Geruch auf das sich erhitzende Material der Heizung zurückzuführen war.

Dennoch mussten Feuerwehr und Polizei erneut zu der Einsatzörtlichkeit ausrücken, nachdem an der Anschrift erneut über Gasgeruch berichtet wurde und ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Der Rauchmelder stellte sich als defekt heraus, während der Geruch weiterhin von der falsch eingestellten Heizung herrührte. Es bestand weiterhin keine Gefahr für die Hausbewohner, wenngleich dringend empfohlen wurde, die Heizung durch einen Techniker überprüfen zu lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell