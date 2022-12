Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeikommissariat Varel vom 23.- 25.12.2022

Wilhelmshaven (ots)

.

-Diebstahl eines Mofas-

Am 24.12. in der Zeit von 10.00 Uhr - 13.30 Uhr, wurde ein in der Bushaltestelle abgestelltes Mofa entwendet. Es handelt sich hierbei um die Bushaltestelle vor dem St-Johannes-Hospital in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße. Das Mofa wird mit Originalschlüssel geführt, da es bei der Tat noch im Zündschloss steckte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

.

-Sachbeschädigung am Bushaltestellenhäuschen-

In der Tatzeit Freitag 23.12., 17.00 Uhr., bis Samstag, 24.12., 11.35 Uhr, wurde ein Glaselement am ZOB in Zetel in der Neuenburger Straße zerstört.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell