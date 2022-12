Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 23.- 25.12.2022

Wilhelmshaven (ots)

-Brand eines Gewächshauses-

In einem frei zugänglichen Gewächshaus werden den ersten Erkenntnissen nach am Freitag, 23.12., gegen 10:00 Uhr, an der Bismarckstraße 259 mehrere Zeitungsbündel in Brand gesetzt. Der Brand kann durch Mitarbeiter der auf dem Grundstück befindlichen Dienststelle der Johanniter-Unfall-Hilfe (Wilhelmshaven) gelöscht werden. Durch ein Übergreifen des Feuers wird das Gewächshaus leicht beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven persönlich oder telefonisch unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen und sachdienliche Hinweise mitzuteilen.

-Trunkenheitsfahrt eines 42-jährigen aus Schortens-

Am Freitag, 23.12., gehen zwei Anrufe auf der hiesigen Polizeidienststelle ein, in denen Verkehrsteilnehmer einen Pkw mit auffälliger, unsicherer Fahrweise melden, der zu diesem Zeitpunkt die B210 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven befährt. Im Stadtgebiet Wilhelmshaven kann der Pkw einer Kontrolle unterzogen werden. Mithilfe eines Atemalkoholtests kann festgestellt werden, dass der 42-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert ist. Aufgrund einer Beeinflussung von 1,54 Promille liegt eine absolute Fahruntüchtigkeit vor, so dass ein Strafverfahren eingeleitet wird. Eine Weiterfahrt ist unterbunden worden.

-Verkehrsunfall auf dem Neuengrodener Weg-

Am Samstag, 24.12., befährt eine 34-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw gegen 09:40 Uhr die Raabestraße und beabsichtigt an der Kreuzung zum Neuengrodener Weg nach links abzubiegen. Dabei übersieht sie einen von rechts querenden 61-jährigen Fußgänger (Jogger) und stößt mit diesem zusammen. Der 61-Jährige aus Wilhelmshavener wird schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

-Glücklicher Ausgang nach dem Verlust einer Geldbörse-

Am Samstagmittag, 24.12., erscheinen zwei Mitarbeiterinnen eines Schuhgeschäfts auf der hiesigen Polizeidienststelle und überreichen ein Portemonnaie, welches zuvor in deren Wilhelmshavener Filiale aufgefunden worden ist. In dem Portemonnaie befindet sich u.a. Bargeld in Höhe von über 2.000EUR. Im Rahmen von Nachforschungen kann der Eigentümer erreicht werden. Pünktlich zum Weihnachtsfest kann diesem letztendlich die Geldbörse mit vollständigem Inhalt wieder ausgehändigt werden.

