Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Ein 47-jähriger Mann betrat Donnerstagnachmittag einen Lebensmittelmarkt in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Er steckte sich verschiedene Waren in seine Tasche und entfernte einen Barcode an einer Creme-Dose mit einem Messer. Dem Ganzen folgte, dass der Mann eine Flasche Vodka aus dem Regal nahm, diese öffnete und einen Schluck trank. Ohne die Waren zu zahlen, wollte er das Geschäft verlassen. Der Ladendetektiv hinderte den 47-Jährigen und informierte die Polizei. Eine Anzeige war die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell