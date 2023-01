Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt und abgehauen

Oberhof (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Donnerstag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 22:10 Uhr den Parkplatz am Rondell in Oberhof. Den Spuren nach zu urteilen, driftete der Unbekannte mit seinem PKW und beschädigte dabei einen geparkten VW. Ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstand. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

