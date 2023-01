Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hungrige und durstige Diebe

Meiningen (ots)

Drei Kisten Bier und etliche Konservendosen entwendeten bislang unbekannter Täter aus deinem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Landesbergstraße in Meiningen. Sie drangen gewaltsam in den unteren Bereich des Hauses ein, nahmen das Beutegut an sich und versuchten ebenfalls zwei weitere Kellerabteile aufzubrechen. Hier scheiterten die Langfinger. Anschließend konnten sie mit den Lebens- und Genussmitteln fliehen. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen.

