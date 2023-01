LPI-SHL: Unfall - 3 beteiligte Fahrzeuge

Suhl (ots) - Intensive Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei und der Zielfahndung des Thüringer Landeskriminalamtes führten Donnerstagabend zur Festnahme des 32-jährigen Geflüchteten in Erfurt. Der Mann war am Dienstag aus der Justizvollzugsanstalt in Suhl-Goldlauter entwichen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung der Bevölkerung und die zahlreichen Hinweise. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

