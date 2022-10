Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unfallflucht - Bahnschranke abgerissen Bundespolizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Großenlüder (Landkreis Fulda) (ots)

Eine bislang unbekannte Person hat an einem Bahnübergang an der Bahnhofstraße 47 in Großenlüder (Kreis Fulda) eine Halbschranke komplett abgerissen. Der Vorfall wurde der Bundespolizei gestern Nachmittag (11.10./14:15 Uhr) gemeldet. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Unfallfahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561-816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell