Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Vandalismusschäden am Bahnhof Neuhof

Bild-Infos

Download

Neuhof (Landkreis Fulda) (ots)

Bislang Unbekannte haben am Bahnhof Neuhof, am Bahnsteig 3, die Scheibe eines Warteunterstandes zerstört. Weiterhin wurde am Bahnsteig 1 des Display das Fahrausweisautomaten, vermutlich mit einem Stein, eingeschlagen. Zudem wurde die Scheibe der Fahrplanvitrine zerstört.

Der eingetretene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Die Schäden wurden am 3. und 4.Oktober festgestellt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu den Fällen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell