POL-NB: Ergänzung zur Pressemitteilung POL-NB: Graffiti am Parteibüro Bündnis 90/Die Grünen

Greifswald (ots) - In der Zeit vom 22.02.2023, 18:00 Uhr bis 23.02.2023, 10:30 Uhr haben unbekannte Täter das Parteischild von der Partei Bündnis 90/Die Grünen in Greifswald beschmiert. Hier wurde in der Farbe Blau die Aussage "Ihr seid bald dran! Fotzen" auf das Schild geschrieben. Zudem wurde das Parteilogo mit blauer Farbe versehen, so dass dieses nicht mehr erkennbar ist. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe ...

