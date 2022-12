Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am 02. Dezember ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Waldstraße. Ein 52-jähriger Fahrer eines Elektrofahrrades befuhr gegen 20.40 Uhr die Straße "An der Glashütte" und wollte in die Waldstraße einbiegen. Hierbei kollidierte der Fahrer des E-Bikes mit einem 81-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger kam durch den Zusammenstoß zu Fall, verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 52 Jahre alte Radfahrer verletzte sich leicht und kam ebenfalls zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei ihm wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser zeigte einen Wert von rund 1,6 Promille. Die Polizei sucht Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0297828/2022) entgegen. (jd)

