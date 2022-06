Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Gummersbach - Unnenberg, L 337 (ots)

Heute Abend gegen 18:05 Uhr befuhr eine 55 jährige Gummersbacherin mit ihrem Fahrrad die Dannenberger Straße (L337) aus Richtung Dannenberg in Fahrtrichtung Unnenberg. In einer leichten Rechtskurve geriet sie auf den schmalen unbefestigten Streifen neben der Fahrbahn und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer, so dass der Rettungsdienst, Notarzt und ein Rettungshubschrauber zur Behandlung am Unfallort erschienen. Die Polizei sperrte die L337 für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme. Die Radfahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell