Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Jugendliche Rollerfahrerin nach Unfall schwerverletzt im Krankenhaus

Wipperfürth (ots)

Eine 16-jährige Engelskirchenerin ist am Dienstag (14. Juni) mit ihrem Kleinkraftrad mit einem VW Touran kollidiert. Dabei hat sich die Jugendliche schwere Verletzungen zugezogen.

Um 13:55 Uhr fuhr ein 34 Jahre alter Wipperfürther mit seinem VW Touran aus Richtung Thier kommend in Fahrtrichtung L 284. Er beabsichtigte, auf die L 284 nach links in Richtung Wipperfürth abzubiegen. Nach eigenen Angaben hielt er an, um den vorfahrtsberechtigten Verkehr auf der L 284 gewähren zu lassen. Als er in den Einmündungsbereich einfuhr, kam es zur Kollision mit der 16-Jährigen. Diese war mit ihrem Kleinkraftrad auf der L 284 aus Richtung Wipperfürth kommend in Fahrtrichtung Lindlar unterwegs gewesen. Sie konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem VW. Dabei wurde sie auf die Motorhaube aufgeladen und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; beiden waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

