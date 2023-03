POL-HB: Nr.: 0202--Einbrecher erbeuten Tresor

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Schevemoorer Landstraße Zeit: 27.03.2023, 19 Uhr Ein Räuberduo überfiel am Montagabend einen Discounter im Bremer Stadtteil Osterholz. Zwei Angestellte und ein Kunde leisteten Widerstand und wurden dabei verletzt. Die jungen Räuber gingen gegen 19 Uhr an der Kasse des Supermarktes in der Schevemoorer Landstraße an einem Kunden vorbei und bedrohten die Kassiererin ...

