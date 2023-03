Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0206 --Zwei Fußgängerinnen nach Unfall verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Buchtstraße Zeit: 29.03.2023, 12:30 Uhr

Am Mittwochmittag fuhr in der Altstadt ein 81 Jahre alter Mann mit seinem Opel auf den Gehweg. Er rammte zwei 30 und 67 Jahre alte Frauen. Beide wurden dadurch verletzt.

Um 12:30 Uhr wollte der 81-Jährige mit seinem Opel offenbar ausparken. Dabei verwechselte er nach eigenen Angaben Gas- und Bremspedal. Das Auto beschleunigte daraufhin stark und er fuhr auf den Gehweg, wo eine 67 Jahre alte Frau und ihre 30 Jahre alten Tochter unterwegs waren. Der Senior rammte die beiden mit seinem Auto. Ein weiterer Fußgänger konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten. Schließlich prallte der Wagen gegen eine Hauswand und kam zum Stehen. Beide Frauen wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo die 67-Jährige stationär aufgenommen wurde. Der 81-Jährige blieb unverletzt, an seinem Auto entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Buchtstraße gesperrt werden, so dass es zu kleineren Verkehrsbehinderungen kam. Die Einsatzkräfte der Polizei Bremen fertigten eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

