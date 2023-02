Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots)

(KEM) Gestern Abend, den 27.02.2023, gegen 20.15 Uhr ereignete sich an der B6 Auffahrt Nienburg West ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrzeugführer. Er blieb unverletzt.

Der 28-jährige Nienburger beabsichtigte mit einem Audi aus Marklohe kommend die B6-Auffahrt in Fahrtrichtung Hannover zu befahren und kam in der dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr und zerstörte er ein Verkehrszeichen und entwurzelte mindestens einen Baum. Der PKW kam anschließend im Graben auf der Seite zum Liegen. Der Nienburger konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und gab an, unverletzt zu sein. Sein PKW wurde an der Fahrzeugfront sowie der rechten Fahrzeugseite beschädigt und abgeschleppt.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme anordneten. Darüber hinaus leiteten sie ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und beschlagnahmten den Führerschein des 28-Jährigen.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell