Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Zeugen nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bücken (ots)

Am Montag, 27.02.2023, ist ein weißer Opel Vivaro Transporter mit Anhänger und darauf transportiertem Pkw, gegen kurz vor 15 Uhr, von Schweringen in Richtung Bücken geführt worden. Hierbei soll das Gespann nach ersten Ermittlungen mehrfach in den Gegenverkehr geführt worden sein, sodass durch dieses Fahrverhalten gefährliche Situationen entstanden sein sollen. Ein später durchgeführter Alkoholtest hat eine nicht geringe Menge an Alkoholbeeinflussung ergeben. Die Polizei Hoya sucht nun nach weiteren Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder gar selbst haben ausweichen müssen. Diese können sich auch telefonisch unter 04251-67280 an die sachbearbeitende Dienststelle wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell