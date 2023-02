POL-NI: Nienburg - Polizei stoppt 32-Jährigen Fahrzeugführer unter möglichem BTM-Einfluss

Bücken (ots) - Am Montag, 27.02.2023, ist ein weißer Opel Vivaro Transporter mit Anhänger und darauf transportiertem Pkw, gegen kurz vor 15 Uhr, von Schweringen in Richtung Bücken geführt worden. Hierbei soll das Gespann nach ersten Ermittlungen mehrfach in den Gegenverkehr geführt worden sein, sodass durch dieses Fahrverhalten gefährliche Situationen entstanden sein sollen. Ein später durchgeführter Alkoholtest ...

