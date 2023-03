Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Westernkotten - Einbruch in Kiosk

Bad Westernkotten (ots)

In der Nacht zu Montag, gegen 2 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in der Aspenstraße ein. Die Einbrecher schlugen mit einem Hammer die Scheibe der Eingangstür ein und entwendeten Tabakwaren aus dem Verkaufsraum. Eine Zeugin konnte eine männliche, etwa 1,80 Meter große, schwarz gekleidete Person vor dem Kiosk beobachten. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell