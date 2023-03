Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Sassendorf (ots)

Am Freitagabend (10.03.) befuhr ein 65-jähriger Mann aus Bad Sassendorf gegen 19:45 Uhr mit seinem Pedelec den Mühlenweg in Weslarn. In Höhe der Einmündung Kirchkamp touchierte der Radler einen geparkten Pkw, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Nach kurzer Hilfeleistung durch eine Zeugin begab er sich zunächst nach Hause. Im Rahmen der Unfallermittlungen durch die Polizei musste der E-Bike - Fahrer an seiner Wohnanschrift aufgesucht werden. Hier wurde festgestellt, dass der Senior den Unfall in alkoholisiertem Zustand verursacht hatte. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens (sn)

