Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Eine 34-Jährige Frau aus Lippstadt wurde am Freitagabend bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes leicht verletzt. Sie bewegte sich gegen 19:40 Uhr als Fußgängerin auf dem Kaufland-Parkplatz an der Bökenförder Straße, als sie von einem VW Touran leicht gestreift wurden. Der 56 Jahre alte Fahrzeugführer aus Geseke hatte die Frau beim Befahren des Parkplatzes übersehen. Die Lippstädterin erlitt keine gravierenden Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (sn)

