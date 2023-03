Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Hirschberg - Brand

Warstein (ots)

Gegen 3 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in der Kurfürstenstraße gerufen. Eine Gartenhütte und ein Geräteschuppen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Bewohner des angrenzenden Hauses hatten den Ausbruch des Feuers rechtzeitig bemerkt und das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand. Die alarmierte Feuerwehr Warstein und Löschgruppen der angrenzenden Ortschaften bekämpften das Feuer und konnten den Brand löschen, bevor dieser auf das Wohnhaus übergriff. Dennoch wurde die Fassade durch Ruß stark beschädigt und der Rauch des Feuers zog in die Räumlichkeiten ein. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(dk)

