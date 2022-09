Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrugsversuch endet im Treppenhaus

Gelsenkirchen (ots)

Eine aufmerksame Gelsenkirchenerin hat am vergangenen Freitag, 2. September 2022, einen Betrug vereitelt. Gegen 12.20 Uhr hatte die 82-Jährige einen Anruf von einer ihr unbekannten Telefonnummer erhalten. Am Hörer meldete sich ein Herr, der angab, Fotos von den Wertgegenständen der Frau machen zu müssen, damit diese nicht gestohlen würden. Die Gelsenkirchenerin durchschaute jedoch das Spiel und ließ sich nicht auf die Forderung ein. Gegen 13 Uhr klingelte erneut ihr Telefon, dieses Mal wurde ihr eine andere Nummer angezeigt - am anderen Ende meldete sich aber ein weiteres Mal der ominöse Mann vom Gespräch zuvor. Erneut erklärte er der 82-Jährigen, dass er vorbeikommen müsse, um ihren Schmuck zu fotografieren. Erneut wurde das Telefonat beendet.

Kurz darauf klingelte es an der Wohnungstür der Frau in Schalke. Die Gelsenkirchenerin machte auf, betrat den Hausflur und schloss die Wohnungstür hinter sich. Im Treppenhaus traf sie auf einen Mann, der sich als der vorherige Anrufer ausgab und der nun versuchte, die Frau zu überreden, doch noch Fotos von ihrem Schmuck machen zu lassen. Als die Gelsenkirchenerin ihm weiterhin den Zutritt zu ihrer Wohnung verwehrte, verließ der Mann wieder das Haus in unbekannte Richtung.

Der Gesuchte war circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, er war schlank und hatte mittelblonde, kurze Haare. Zudem trug er eine graue Jacke sowie eine graue Stoffhose. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können oder die zur Tatzeit rund um die Grenzstraße, zwischen Liebfrauenstraße und Dresdener Straße, etwas Auffälliges beobachtet habe, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 12 unter der 0209 365 7212 oder bei der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 zu melden.

Wir berichten über diesen Fall, um nochmals darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, dass sich Bürgerinnen und Bürger über die verschiedenen Betrugsmaschen untereinander aufklären und somit gegenseitig schützen. Ob es nun innerhalb der Familie ist oder unter Nachbarn oder Bekannten. Auch am vergangenen Wochenende waren wieder falsche Handwerker unterwegs, wurden Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener von falschen Polizeibeamten angerufen oder per WhatsApp von ihren vermeintlichen Kindern über eine unbekannte Handynummer um Geld gebeten. Die Annahme, dass von Betrugsmaschen immer nur die ältere Generation betroffen ist, ist schlichtweg falsch. Seien Sie sich auch dessen stets bewusst.

Bitte werden Sie nicht müde, auch wiederholt auf die Gefahren hinzuweisen. Lassen Sie sich am Telefon nicht von Unbekannten in ein Gespräch verwickeln. Im Zweifel legen Sie einfach auf und rufen Sie selbst nochmals die Polizei unter der 110 an. Lassen Sie keine fremden Menschen in Ihre Wohnung. Rufen Sie gegebenenfalls Nachbarn hinzu. Und übergeben Sie vor allem niemandem Bargeld oder Schmuck an der Tür, den Sie nicht kennen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell