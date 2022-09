Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Körperverletzung und Bedrohung in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Nach Streitigkeiten zwischen einem 33 Jahre alten Mann und einer ihm unbekannten Frau am Samstagnachmittag, 3. September 2022, in Bismarck, gab der Mann an, noch am selben Abend und auch am Sonntag, 4. September 2022, gegen 20 Uhr, von drei ihm unbekannten Männern angegriffen und bedroht worden zu sein. Der zweite Angriff fand demnach auf der Bismarckstraße zwischen Jakob- und Bickernstraße statt. Der Geschädigte gab an, die Personen hätten den Mann geschlagen und ihn mit Messern bedroht. Zudem seinen die Angriffe auch gefilmt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die die Taten beobachtet haben. Einer der Verdächtigen ist etwa zwei Meter groß, die beiden anderen etwa 1,75 Meter. Alle haben schwarze Haare, tragen einen Bart und sind muskulös. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

