POL-SO: Festnahme nach Pkw Aufbrüchen

Erwitte (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 4 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Nordstraße, in Höhe der Hausnummer 3. Ein dort abgestellter grauer Mercedes wurde im Bereich der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Eine Zeugin beobachtete zur Unfallzeit einen schwarzen Pkw Kombi, eventuell ein BWM. Vermutlich streifte dieser beim Vorbeifahren den Mercedes. Anschließend entfernte sich der ...

mehr