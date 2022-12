Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Wohnung.

Gevelsberg. (ots)

Am 24.12.2022, in dem Zeitraum von 18:30 Uhr bis 23:40 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter das Wohnzimmerfenster einer Erdgeschoßwohnung in der Geerstraße auf. In der Wohnung durchwühlten die Täter diverse Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Nach Tatausführung flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

