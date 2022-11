Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht auf dem Parkplatz Am Freibad - Grauer BMW beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf

Der Besitzer stellte seinen grauen 5er BMW am Dienstag, 22. November, um 07.45 Uhr ordnungsgemäß auf einer der gekennzeichneten Flächen des Parkplatzes Am Freibad zwischen zwei bereits dort stehenden Autos ab. Neben der Fahrerseite stand zu dieser Zeit ein größeres weißes Fahrzeug. Als der BMW-Fahrer um 10.15 Uhr zurückkehrte stand statt des weißen Autos ein braunes dort und an seinem BMW war an der Fahrerseite hinten an Kotflügel und Radkasten ein frischer Unfallschaden. Die Verursachung durch den braunen Pkw ließ sich ausschließen, sodass mutmaßlich das weiße Auto beim Ausparken mit dem grauen BMW kollidierte. Der verantwortliche Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer hat am Dienstag zwischen 07.45 und 10.15 Uhr auf dem Parkplatz am Freibad ein entsprechendes Ausparkmanöver beobachtet? Wer hat den Unfall gesehen oder gehört und kann nähere Angaben zum verursachenden Auto und dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell