Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in Einfamilienhaus.

Hattingen. (ots)

Am 24.12.2022, in dem Zeitraum von 17:30 Uhr bis 22:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter das rückwärtig gelegene Schlafzimmerfenster eines Einfamilienhauses in der Straße Helenenweg auf. Die Täter gelangten so in das Schlafzimmer der Erdgeschoßwohnung und durchwühlten dieses. Die Täter hebelten zudem eine abgeschlossene Tür zu den übrigen Räumlichkeiten der Erdgeschoßwohnung auf, wobei sie diese augenscheinlich nicht durchwühlten. Die Täter flüchteten nach der Tatausführung in unbekannte Richtung. Die Tatbeute ist bislang nicht bekannt.

