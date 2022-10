Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher festgenommen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nach einer kurzen Verfolgung konnten Streifenbeamte am Montagmorgen, 03.10.2022, einen Tatverdächtigen an der Oelmühlenstraße stoppen, der zuvor in einen Supermarkt an der Kreuzung der Teutoburger Straße eingebrochen war.

Gegen 08:40 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher an der Oelmühlenstraße durch die Eingangstüren des Geschäfts gewaltsam Zutritt und löste damit einen Alarm aus. In dem Supermarkt sammelte er diverse Kosmetikartikel und Kaffeepackungen ein und stecke sie in Taschen und eine Plastikkiste.

Während die alarmierten Streifenbeamten den Supermarkt umstellten, entdeckten sie bereits einen Teil der Beute. Plötzlich kam der Einbrecher mit einer gefüllten Einkaufstasche aus dem Gebüsch im Bereich des Eingangs. Er ließ die Tasche mit Diebesgut fallen und versuchte, auf der Oelmühlenstraße zu entkommen.

Nach wenigen Metern holte ein Beamter den Tatverdächtigen ein, der bei seiner Festnahme stürzte. Der 46-Jährige ohne Wohnsitz war den Polizisten bereits durch andere Einbrüche bekannt. Er gab an, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen und wurde vorsorglich in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses gefahren. Nach seinem Weg in das Polizeigewahrsam, musste der polizeibekannte 46-Jährige direkt die Haft antreten - die von der Bielefelder Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Bielefeld beantragt wurde.

