POL-BI: Tankbetrüger trotz Kennzeichenwechsel erwischt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein aufmerksamer Bielefelder bemerkte am Montag, 03.10.2022, einen Fahrraddieb auf frischer Tat und informierte die Polizei. Der polizeibekannte 43-jährige Dieb ohne festen Wohnsitz ging in Haft. Gegen 16:55 Uhr versuchte ein Dieb in einem Hinterhof an der Detmolder Straße, in Höhe Lortzingstraße, ein Fahrradschloss aufzubrechen. Da dies jedoch von einem Bielefelder bemerkt wurde, konnte der Dieb noch vor Ort durch die ...

