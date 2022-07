POL-MFR: (911) Falsche Handwerker bestahlen Seniorin

Fürth (ots) - In der Nacht von Montag (25.07.2022) auf Dienstag (26.07.2022) brachen unbekannte Täter zwei Fahrzeuge im Fürther Norden auf. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten gingen einen in der Kutzerstraße abgestellten Citroen und einen in der Boenerstraße abgestellten BMW an. In beiden Fällen wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und im Anschluss Wertsachen aus dem ...

