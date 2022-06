Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Einbruch in Wohnhaus

Bad Essen (ots)

In ein Wohnhaus am Charlottenburgweg drangen Unbekannte am Donnerstag in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 23:45 Uhr ein. Der oder die Täter zerstörten eine rückwärtige Terrassentür und durchsuchten alle Räume des Hauses. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände. Die Polizei in Bohmte sucht nach Personen, die Hinweise zu der Tat gegeben können. Erreichbar ist die Polizeistation unter 05471/9710.

