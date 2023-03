POL-DA: Pfungstadt: Diebe auf der Baustelle/ Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Schaafheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (09./10.03.), 00.07 Uhr, wurde ein Brand einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Straße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Brand durch eine Wunderkerze in der Dachgeschosswohnung ausgelöst worden sein. Die betreffende Wohnung brannte nahezu aus, die weiteren Wohnungen des 1. OG und EG wurden aufgrund der ...

