POL-DVS: Verkehrsunfall mit vielen Verletzten auf der A5

Weiterstadt (ots)

Gem. Weiterstadt

Am Donnerstag (09.03.)gegen 17:50h, ereignete sich auf der BAB 5 bei Weiterstadt in Fahrtrichtung Frankfurt auf der linken Spur ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund stockenden Verkehrs mussten die Verkehrsteilnehmer abbremsen. Ein 51-jähriger aus dem Kreis Offenbach ist aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes Sprinter auf das Stauende aufgefahren und hat dabei einen VW Transporter auf zwei weitere Pkws geschoben. In dem Sprinter des Verursachers befanden sich mehrere Mitfahrer, die neben dem Fahrer ebenfalls durch den Aufprall verletzt wurden. In den geschädigten Fahrzeugen befanden sich ebenfalls mehrere Insassen. Durch den Unfall kam es zu insgesamt zu 15 verletzten Personen, davon 4 Insassen schwer verletzt. Die Personen wurden nach Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser abtransportiert. Alle involvierten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es traten Betriebsstoffe aus und die Fahrbahn musste gereinigt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen von mindestens 250.000 Euro. Bis zur Räumung der Unfallstelle blieb die Autobahn teilweise für ca. 2 Stunden gesperrt.

Berichterstatter: POK Maistryszin, Polizeiautobahnstation Südhessen

