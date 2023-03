Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Fußgänger von Pkw überrollt

Möhnesee (ots)

Ein 82-jähriger Fußgänger aus Möhnesee befand sich am Samstagnachmittag (11.03.), gegen 15.00 Uhr, auf dem Tankstellengelände an der Seestraße. Als sich der Mann aus Möhnesee nach einem heruntergefallenen Geldstück bückte, wurde er von einem zurücksetzenden Pkw erfasst und geriet dabei etwa bis zur Hüfte unter das Fahrzeug. Der 30-jährige Pkw-Fahrer aus Möhnesee hatte den in gebückter Haltung hinter dem Pkw befindlichen Fußgänger beim Rückwärtsfahren offensichtlich übersehen. Da die Anstoßgeschwindigkeit gering war, wurde der 82-jährige Mann wie durch ein Wunder nur leicht verletzt. Er musste vorsorglich einem Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt werden. Eine Überprüfung des Pkw-Fahrers ergab, dass dieser keinen gültigen Führerschein besitzt. Zudem verlief ein durchgeführter Drogentest positiv. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde dem Unfallfahrer eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun vor Gericht verantworten wegen Fahrens ohne Führerschein in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung durch Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss. (hn)

