Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Tatverdächtiger einer Geiselnahme in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der 20-jährige Tatverdächtige, der am Freitagabend in einer Karlsruher Apotheke festgenommen worden war, am heutigen Samstag dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen des Vorwurfs der Geiselnahme erließ. Der Beschuldigte soll drei Personen unter Vorhalt einer geladenen Schreckschusswaffe aus dem Verkaufsraum in einen Nebenraum der Apotheke beordert und dort festgehalten haben. Weitere acht Personen befanden sich im hinteren Bereich der Apotheke.

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass der Verdächtige alleine gehandelt hat. Bei seiner Festnahme stellte die Polizei eine Schreckschusspistole sicher.

Für die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Karlsruhe eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Kai Lampe, Pressestelle

