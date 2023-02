Dahn (ots) - Am Mittwoch, 08.02.2023, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren in der Einfahrt zwischen den Anwesen Marktstraße 20 und 22 ein Vordach des Anwesens Nummer 22. Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich anhand des vorliegenden Schadensbildes um ein Fahrzeug mit hohem Aufbau -Transporter o. ä.- gehandelt haben. Am Vordach entstand ...

mehr