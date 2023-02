Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 08.02.2023, 00:00 Uhr - 20:20 Uhr

Ort: Zweibrücken, Canadastraße 30. SV: Der 40-jährige Fahrer eines blauen Mercedes-Benz-Vito (Kastenwagen) wollte in eine Parklücke (Längsausrichtung) am rechten Fahrbahnrand einfahren und holte zu diesem Zweck nach links aus. Dieses Ausholen nutzte ein nachfolgender - bislang unbekannter - Pkw aus, um den Transporter rechts zu überholen. Da der Transporterfahrer aber sofort wieder nach rechts in Richtung Parklücke lenkte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Am Vito entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Der unbekannte Pkw, über den der völlig überraschte Transporterfahrer keine Angaben machen kann, entfernte sich unerlaubt in Richtung Fasaneriestraße von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell