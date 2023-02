POL-PDPS: Pkw-Kennzeichen in der Dankelsbachstraße gestohlen

Trulben (ots) - Zwischen Dienstag, 21:30 Uhr, und Mittwoch, 10:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Polo, der in Höhe des Anwesens Hauptstraße 44 in Fahrtrichtung Eppenbrunn geparkt war. Der linke Außenspiegel war beschädigt. An der Unfallstelle konnte ein Trümmerteil (eventuell ein Stück Scheinwerferglas eines Transporters) aufgefunden werden. Der Sachschaden am Polo wird auf 800 Euro ...

mehr