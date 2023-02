Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachtragsmeldung: Fußgängerunfall am Börsenkreisel - Fußgänger erliegt seinen Verletzungen, Ersthelfer und Zeugen gesucht

Idar-Oberstein. (ots)

Wie bereits in der Erstmeldung veröffentlich, ereignete sich am Dienstag, den 31. Januar um 18.50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem 66-jährigen Fußgänger und einem 64-jährigen Fahrzeugführer am Zebrastreifen vor dem Börsenkreisel in der Hauptstraße, Idar. Hierbei erfasste der, aus Richtung Oberstein kommende PKW-Fahrer den Fußgänger, der die Straße im Bereich des dortigen Fußgängerüberweges überquerte. Der Fußgänger ist im Nachgang am 3. Februar seinen schweren Verletzungen erlegen. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Er stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Aufgrund des nicht abschließend geklärten Unfallhergangs wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Die Polizei sucht weiter dringend Zeugen und vor allem Ersthelfer, welche bei Eintreffen der Polizei die Unfallörtlichkeit bereits wieder verlassen hatten. Diese Personen könnten bei der Tataufklärung helfen und werden gebeten sich mit der Polizei Idar-Oberstein unter der 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell