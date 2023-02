Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wieder zu schnell auf der B270 unterwegs - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei Idar-Oberstein

Sienhachenbach (ots)

Am Montag, den 6. Februar wurden durch die Beamte der Polizei Idar-Oberstein Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet durchgeführt.

Von 14:40 - 15:40 Uhr wurde eine Messstelle im Bereich der B270 in Höhe der Ortslage Sienhachenbach eingerichtet. Gegen die Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften verstießen insgesamt acht Fahrzeuge. Es wurden insgesamt sechs Ordnungswirdigkeiten-Anzeigen gefertigt und zwei Verwarnungsgelder ausgesprochen. Die Höchstgeschwindigkeit betrug nach Toleranzabzug 84km/h bei erlaubten 60km/h, was in der Folge ein Bußgeld von 100EUR und einen Punkt in Flensburg mit sich bringt.

Das Thema Geschwindigkeit ist immer noch eine der häufigsten, statistisch nachgewiesenen Hauptunfallursachen. Gerade zur aktuellen Jahreszeit, wo die Straßenverhältnisse durch Nässe und Glätte negativ beeinflusst werden, ist ein angepasste Geschwindigkeit unbedingt erforderlich.

Häufig wird bei Unfallaufnahmen mit Ursache Geschwindigkeit festgestellt, dass u.a. zeitlicher Termindruck ein Grund für die zu rasante Fahrweise darstellte. Die Polizei bittet dementsprechend im Vorlauf mehr Zeit für notwendige Fahrten einzuplanen und rücksichtsvoll, sowie den örtlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen angepasst am Straßenverkehr teilzunehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell