Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffitisprayer auf frischer Tat erwischt

Erfurt (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der vergangenen Nacht einen Graffitisprayer in Erfurt auf frischer Tat gestellt hat. Der Anrufer hatte beobachtet, wie zwei Unbekannte die Fassade eines Parkhauses großflächig beschmiert hatten. Als die beiden Täter die alarmierten Polizeiwagen bemerkten, traten sie die Flucht an. Einer der beiden Männer wurde jedoch in Tatortnähe gestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung des 19-Jährigen fanden die Beamten u.a. mehrere Spraydosen. Gegen den polizeibekannten Mann und seinen unbekannten Begleiter wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (JN)

