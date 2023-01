Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Breslauer Straße: Sachbeschädigung in Stadion - Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden im Sepp-Herberger-Stadion zwei Mal die Kabinen für Auswechselspieler beschädigt. In der ersten Nacht wurde zunächst eine Kabine umgeworfen, wobei eine Seitenscheibe beschädigt wurde. In der zweiten Tatnacht wurden beide Kabinen aus der Verankerung gerissen und mutwillig umgeworfen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 1000 EUR. Das Polizeirevier Weinheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen welche Hinweise zu dem oder den Tätern oder zur Tat machen können, unter Tel.: 06201 10030.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell