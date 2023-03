Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0210--Kradfahrer schwer verletzt--

Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Lindenstraße Zeit: 31.03.23, 5 Uhr

Ein Kradfahrer wurde bei einem Unfall mit einem Kleinlastwagen am Freitagmorgen in Vegesack schwer verletzt. Der 44-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es bestand zunächst Lebensgefahr. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 36 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Transporters wollte am frühen Morgen aus der Lindenstraße kommend nach links in die Fröbelstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt die Lindenstraße stadteinwärts befuhr. Der 44 Jahre alte Zweiradfahrer stürzte daraufhin und schleuderte einige Meter über die Fahrbahn. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, eine Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Ein Rettungswagen brachte ihn nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus. Das Krad wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

