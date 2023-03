Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0212 --Mann bedroht Polizistin mit Messer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Holsteiner Straße Zeit: 30.03.2023, 17:50 Uhr

Am Donnerstagabend rastete ein 34 Jahre alter Mann in einer Kneipe in Walle aus und bedrohte im weiteren Verlauf eine Polizistin mit einem Messer, so dass diese ihre Schusswaffe ziehen musste. Der Mann wurde schließlich vorläufig festgenommen.

Gegen 17:50 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einer Kneipe in die Holsteiner Straße gerufen, weil dort ein Mann ausrasten und Gäste und Mitarbeiter mit einer abgebrochenen Flasche bedroht haben sollte. Vor Ort traf eine Streifenwagenbesatzung in der Kneipe auf den Mann. Während der Personenkontrolle zog er ein Küchenmesser aus der Hose und bedrohte damit die Polizistin. Diese zog daraufhin ihre Schusswaffe und forderte ihn auf, das Messer wegzulegen. Dem kam er nach. Im weiteren Verlauf rastete er aus, zog sein T-Shirt aus und schrie herum. Mehrfach versuchten die Polizisten beruhigend auf den 34-Jährigen einzuwirken, was aber misslang. Schließlich mussten die Polizisten ihn zu Boden bringen und ihm Handschellen anlegen. Auch im Streifenwagen beruhigte er sich nicht und versuchte, die Einsatzkräfte mehrfach anzuspucken, so dass sie ihm eine Spuckschutzhaube aufsetzen mussten.

Auf der Wache schrie er weiter herum, beleidigte Polizisten und schlug seinen Kopf gegen die Tür der Gewahrsamszelle. Nach einer psychiatrischen Begutachtung wurde der 34-Jährige noch in der Nacht entlassen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige, unter anderem wegen Bedrohung.

