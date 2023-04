Polizei Bremen

POL-HB: Nr: 0213 --Wahlplakate und PKW beschädigt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße/ Bremen-Burglesum, OT St. Magnus Zeit: 31.03.2023, 18:30-19:00 Uhr/ 02.04.2023, 01:35 Uhr

Am Freitagabend brachte ein 58-jähriger Mann Wahlplakate in Bremen Walle an. In dieser Zeit wurde die Frontscheibe seines PKW mit einem Stein beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. In St. Magnus beschädigten und entfernten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei junge Männer Wahlplakate. Sie wurden von Einsatzkräften gestellt.

Zwischen 18:30 und 19:00 Uhr am Freitag hängte der 58 Jährige Wahlplakate in der Waller Heerstraße auf. Dazu entfernte er sich einige Meter von seinem Auto, an dem weitere Wahlplakate lehnten. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er die durch einen Stein beschädigte Frontscheibe fest.

Am Sonntag gegen 01:35 Uhr meldete ein Zeuge zwei Männer in der Lesumer Heerstraße, die Wahlplakate abrissen und mit ihren Fäusten beschädigten. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten zwei Personen mit zutreffender Täterbeschreibung im Alter von 23 Jahren. In der Nähe des Einsatzortes konnten weitere abgerissene und beschädigte Wahlplakate festgestellt werden. Eine Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks brachte ebenfalls ein Plakat zum Vorschein. Augenscheinlich hatte sich einer der Täter leicht an der Hand verletzt. Die beiden 23 Jährigen wurden an der Dienststelle vorgeführt.

Die Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell